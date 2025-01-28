Путин допустил участие Зеленского в переговорах по Украине

Так глава государства ответил на слова журналиста Павла Зарубина о том, что президент Украины указал на возможность проведения с ним переговоров.

Путин добавил, что Россия будет добиваться внимания к своим интересам, и потребовал от юристов подтвердить легитимность тех, кто будет подписывать соглашения со стороны Украины.

Ранее Путин заявил, что согласно Конституции Украины, даже в условиях военного положения президент страны не имеет права продлить свои полномочия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

