Путин допустил участие Зеленского в переговорах по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принимать участие в российско-украинских переговорах, однако не вправе что-либо подписывать из-за своей нелегитимности. Об этом Путин заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским

Так глава государства ответил на слова журналиста Павла Зарубина о том, что президент Украины указал на возможность проведения с ним переговоров.

Путин добавил, что Россия будет добиваться внимания к своим интересам, и потребовал от юристов подтвердить легитимность тех, кто будет подписывать соглашения со стороны Украины.

Ранее Путин заявил, что согласно Конституции Украины, даже в условиях военного положения президент страны не имеет права продлить свои полномочия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:СпецоперацияПереговорыУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры