Путин допустил участие Зеленского в переговорах по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может принимать участие в российско-украинских переговорах, однако не вправе что-либо подписывать из-за своей нелегитимности. Об этом Путин заявил в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Так глава государства ответил на слова журналиста Павла Зарубина о том, что президент Украины указал на возможность проведения с ним переговоров.
Путин добавил, что Россия будет добиваться внимания к своим интересам, и потребовал от юристов подтвердить легитимность тех, кто будет подписывать соглашения со стороны Украины.
Ранее Путин заявил, что согласно Конституции Украины, даже в условиях военного положения президент страны не имеет права продлить свои полномочия. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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