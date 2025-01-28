Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот пожелает принять участие в диалоге. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом Путин уточнил, что ключевым моментом остается подписание итоговых документов.