Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот пожелает принять участие в диалоге. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

При этом Путин уточнил, что ключевым моментом остается подписание итоговых документов.

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Глава государства также отметил, что Россия будет на переговорах добиваться того, что соответствует ее интересам и обеспечивает долгосрочную безопасность как для России, так и для Украины.

Путин подчеркнул, что любые переговоры будут решать вопросы, имеющие важнейшее значение для безопасности обеих стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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