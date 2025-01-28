Путин готов выделить людей для переговоров с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что готов выделить людей для ведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если тот пожелает принять участие в диалоге. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом Путин уточнил, что ключевым моментом остается подписание итоговых документов.
Глава государства также отметил, что Россия будет на переговорах добиваться того, что соответствует ее интересам и обеспечивает долгосрочную безопасность как для России, так и для Украины.
Путин подчеркнул, что любые переговоры будут решать вопросы, имеющие важнейшее значение для безопасности обеих стран, передает «Радиоточка НСН».
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