Трамп: Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

Другие подробности глава государства не сообщил.

Изначально встречу планировалось провести на уровне министров, однако она состоялась на уровне экспертов.

Ожидалось, что на встрече обсудят предложенный Вашингтоном план о мирном урегулировании, включающий два важных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства Украины в НАТО. В Киеве публично отвергли возможность отказа от Крыма.

Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

