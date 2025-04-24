Трамп: Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо
Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры по урегулированию конфликта вокруг Украины в Лондоне прошли хорошо.
Другие подробности глава государства не сообщил.
Изначально встречу планировалось провести на уровне министров, однако она состоялась на уровне экспертов.
Ожидалось, что на встрече обсудят предложенный Вашингтоном план о мирном урегулировании, включающий два важных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства Украины в НАТО. В Киеве публично отвергли возможность отказа от Крыма.
Ранее стало известно, что президента Украины Владимира Зеленского могут принудить согласиться с условиями США по Крыму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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