Путин: Договоренности в Стамбуле являются базой для переговоров по Украине
Договоренности по Украине, которые были достигнуты на переговорах в Стамбуле в 2022 году, должны быть в силе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, украинская сторона парафировала документ, однако подписывать его в итоге не стала.
«Там очень серьёзные вопросы... связанные с обеспечением безопасности Украины. Они так прописаны, что над этим мы ещё как бы и подумать должны. Но в целом это база», - указал российский лидер.
Он добавил, что теперь российская переговорная позиция будет исходить из реалий на земле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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