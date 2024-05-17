Путин: Договоренности в Стамбуле являются базой для переговоров по Украине

По его словам, украинская сторона парафировала документ, однако подписывать его в итоге не стала.

«Там очень серьёзные вопросы... связанные с обеспечением безопасности Украины. Они так прописаны, что над этим мы ещё как бы и подумать должны. Но в целом это база», - указал российский лидер.

Он добавил, что теперь российская переговорная позиция будет исходить из реалий на земле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от дальнейших переговоров с Россией в Стамбуле объясняется прямым давлением со стороны Великобритании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

