В небе над Крымом сбили беспилотник

На западе полуострова уничтожен беспилотный летательный аппарат.

Пушилин: ВСУ сбрасывают боеприпасы с беспилотников на мирных жителей

О ликвидации БПЛА 16 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что дрон уничтожили в Сакском районе.

В ночь на 1 марта два БПЛА упали на территории воинской части в Сакском районе. Один из беспилотников взорвался - повреждено остекление служебного здания.

Во вторник, 14 марта, в небе над Черным морем произошел инцидент с американским дроном MQ-9. Аппарат совершил резкий маневр, потерял управление и упал в воду. Находившиеся рядом российские истребители не применяли оружие.

Дрон обнаружили около Севастополя, сообщил ранее портал ForPost. Аппарат залегает на глубине около 900 метров, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ПроисшествиеБеспилотникиКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры