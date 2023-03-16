В небе над Крымом сбили беспилотник

О ликвидации БПЛА 16 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что дрон уничтожили в Сакском районе.

В ночь на 1 марта два БПЛА упали на территории воинской части в Сакском районе. Один из беспилотников взорвался - повреждено остекление служебного здания.

Во вторник, 14 марта, в небе над Черным морем произошел инцидент с американским дроном MQ-9. Аппарат совершил резкий маневр, потерял управление и упал в воду. Находившиеся рядом российские истребители не применяли оружие.

Дрон обнаружили около Севастополя, сообщил ранее портал ForPost. Аппарат залегает на глубине около 900 метров, передает НСН.

