В небе над Крымом сбили беспилотник
На западе полуострова уничтожен беспилотный летательный аппарат.
О ликвидации БПЛА 16 марта сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он уточнил, что дрон уничтожили в Сакском районе.
В ночь на 1 марта два БПЛА упали на территории воинской части в Сакском районе. Один из беспилотников взорвался - повреждено остекление служебного здания.
Во вторник, 14 марта, в небе над Черным морем произошел инцидент с американским дроном MQ-9. Аппарат совершил резкий маневр, потерял управление и упал в воду. Находившиеся рядом российские истребители не применяли оружие.
Дрон обнаружили около Севастополя, сообщил ранее портал ForPost. Аппарат залегает на глубине около 900 метров, передает НСН.
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