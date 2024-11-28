Патриарх Кирилл назвал новую ракетную систему «Орешник» стоп-машиной

По его словам, внешние силы постоянно ведут к эскалации конфликта России и Украины. Патриарх выразил надежду на то, что две страны скоро смогут воссоединиться.



Он также выразил благодарность разработчикам нового вооружения



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае массированного применения ракет «Орешник» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, напоминает РЕН ТВ.

