Патриарх Кирилл назвал новую ракетную систему «Орешник» стоп-машиной

Новый российский ракетный комплекс «Орешник» стал настоящей «стоп-машиной», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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По его словам, внешние силы постоянно ведут к эскалации конфликта России и Украины. Патриарх выразил надежду на то, что две страны скоро смогут воссоединиться.

Он также выразил благодарность разработчикам нового вооружения

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае массированного применения ракет «Орешник» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияПатриарх КириллРакетаБаллистическая Ракета

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