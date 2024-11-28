Патриарх Кирилл назвал новую ракетную систему «Орешник» стоп-машиной
28 ноября 202413:40
Новый российский ракетный комплекс «Орешник» стал настоящей «стоп-машиной», заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По его словам, внешние силы постоянно ведут к эскалации конфликта России и Украины. Патриарх выразил надежду на то, что две страны скоро смогут воссоединиться.
Он также выразил благодарность разработчикам нового вооружения
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае массированного применения ракет «Орешник» мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru