Путин дал ряд поручений спикерам Госдумы и Совфеда

Президент России Владимир Путин на встрече с главами Госдумы и Совфеда дал ряд поручений, в том числе экономических. Об этом сообщила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко.

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Путин также высоко «ценит роль парламента и демократических институтов», он просил передать дополнительные поручения главам парламента регионов, добавила она.

Ранее Владимир Путин назвал первую задачу для власти и парламента, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео выступления
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