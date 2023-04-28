Путин дал ряд поручений спикерам Госдумы и Совфеда
28 апреля 202318:41
Президент России Владимир Путин на встрече с главами Госдумы и Совфеда дал ряд поручений, в том числе экономических. Об этом сообщила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко.
Путин также высоко «ценит роль парламента и демократических институтов», он просил передать дополнительные поручения главам парламента регионов, добавила она.
Ранее Владимир Путин назвал первую задачу для власти и парламента, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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28 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru