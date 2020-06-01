Путин дал команду больницам возвращаться к плановой работе
Президент России Владимир Путин поручил министерству здравоохранения приступить к возобновлению плановой работы по оказанию первичной и специализированной медицинской помощи населению.
Речь идет о возвращении к привычному режиму работы федеральных и региональных медорганизаций, также поручение главы государства распространяется и на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.
В то же время Минздраву поручили обеспечить сохранение резерва койко-мест, созданных в период пандемии COVID-19, на случай второй волны заболеваемости. В свою очередь министерство должно отчитаться о принятых мерах до 20 июня.
Напомним, ранее из-за распространения коронавируса многие медицинские учреждения в России были перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru