Главврачи заявили о готовности клиник работать по временному регламенту в период пандемии

В частности, в Боткинской больнице заявили, что готовы к приему пациентов, которые отложили госпитализацию из-за пандемии. Между тем, по словам главврача больницы Алексея Шабунина, в больнице из-за коронавируса не приостанавливалась помощь москвичам. «Для этого предусмотрено и разделение потоков больных, соблюдаются все необходимые меры по безопасности пациентов и персонала, полностью обеспечено выполнение противоэпидемических требований», - рассказал он.

В свою очередь директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков отметил, что медучреждение готово к приему пациентов по новому регламенту. «Мы продолжали и продолжаем оказывать экстренную помощь в полном объеме как пациентам с различными травмами, так и по другим профилям - кардиололгии, нейрохирургии и прочим. Причем с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. «Склиф» полностью готов к новому регламенту и приему пациентов, которые из-за эпидемии решили отложить свое лечение», - отметил Петриков.

Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая 2020 года провел селекторное совещание с главными врачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

