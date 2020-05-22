Главврачи заявили о готовности клиник работать по временному регламенту в период пандемии
Главные врачи столичных больниц сообщили, что готовы к оказанию плановой стационарной помощи в городских больницах по временному регламенту на период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующее решение на встрече с главными врачами больниц принял мэр Москвы Сергей Собянин.
В частности, в Боткинской больнице заявили, что готовы к приему пациентов, которые отложили госпитализацию из-за пандемии. Между тем, по словам главврача больницы Алексея Шабунина, в больнице из-за коронавируса не приостанавливалась помощь москвичам. «Для этого предусмотрено и разделение потоков больных, соблюдаются все необходимые меры по безопасности пациентов и персонала, полностью обеспечено выполнение противоэпидемических требований», - рассказал он.
В свою очередь директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков отметил, что медучреждение готово к приему пациентов по новому регламенту. «Мы продолжали и продолжаем оказывать экстренную помощь в полном объеме как пациентам с различными травмами, так и по другим профилям - кардиололгии, нейрохирургии и прочим. Причем с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. «Склиф» полностью готов к новому регламенту и приему пациентов, которые из-за эпидемии решили отложить свое лечение», - отметил Петриков.
Как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин 22 мая 2020 года провел селекторное совещание с главными врачами городских клинических больниц по вопросам организации плановой медицинской помощи в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
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