Путин: Бюджет России будет профицитным в текущем году

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда. В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — отметил российский лидер.

По его словам, Россия также ужесточила денежно-кредитную политику.

«В целом по странам «двадцатки» ситуация несколько иная. Если в 2017—2019 годах дефицит бюджета в среднем составлял 3,8%, то в 2020-м на фоне пандемии он вырос уже до 11,2%, а в этом году хоть и снизился, но всё-таки остаётся на достаточно высоком уровне — 8,7%. Хотел бы отметить: 40% дефицита бюджетов всех стран «двадцатки» за 2020—2021 годы придется на Соединённые Штаты. Говорю об этом, потому что мы все прекрасно понимаем: от положения в этой экономике зависит вся мировая», — цитирует Путина RT.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы в каждом комитете совместно с правительством разработают меры борьбы с бедностью в России. Об этом он заявил 16 октября в эфире телеканала «Россия 1».

