Володин: Госдума разработает меры борьбы с бедностью

«Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам», — сказал глава российского парламента.

По его словам, Госдума уже начинает обсуждать проект бюджета на 2022–2024 годы.

«Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме», — цитирует Володина РИА Новости.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал существенным снижение уровня бедности в России с 12,3% до 12,1% в 2020 году, учитывая, что период был кризисным.



