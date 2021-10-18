Счетная палата: Рост ВВП в 2022–2024 годах может не достичь запланированных 3%
Счетная палата (СП) России назвала «довольно амбициозной задачей» обеспечение темпов роста ВВП страны на уровне 3% в 2022-2024 годах. Об этом говорится в заключении ведомства на законопроект о федеральном бюджете 2022 — 2024 годов.
В СП отметили, что за последнее десятилетие прирост экономики России не превышал 2,8% в год. Вместе с тем, инвестиции в основной капитал выросли на 5% в 2017 и 2018 годах.
Ведомство подчеркивает, что для неизменного роста ВВП на 3% в год необходимо эффективное выполнение мероприятий госпрограмм, национальных проектов и стратегических инициатив правительства, что создает риски недостижения заявленной задачи.
Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ в 2021 году с 3,2% до 4,3%, напоминает РИА ФАН. По данным доклада организации об экономике региона Европы и Центральной Азии, рост российской экономики ускорится на фоне восстановления внутреннего спроса и повышенных цен на энергоносители, отмечает телеканал «360».
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