Путин будет участвовать в заседании коллегии МВД России 20 марта

Отмечается, что в рамках заседания его участники подведут итоги деятельности органов внутренних дел за прошедший год, а также определят приоритетные направления на текущий год.

Ранее Путин заявил, что целенаправленная работа прокуроров привела к снижению случаев необоснованного административного вмешательства в экономическую и деловую жизнь.

