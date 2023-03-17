Путин будет участвовать в заседании коллегии МВД России 20 марта

Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России 20 марта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля.

Путин призвал усилить линию контрразведки

Отмечается, что в рамках заседания его участники подведут итоги деятельности органов внутренних дел за прошедший год, а также определят приоритетные направления на текущий год.

Ранее Путин заявил, что целенаправленная работа прокуроров привела к снижению случаев необоснованного административного вмешательства в экономическую и деловую жизнь.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗаседаниеМВД РФВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры