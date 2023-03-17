Путин будет участвовать в заседании коллегии МВД России 20 марта
Российский лидер Владимир Путин будет участвовать в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России 20 марта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в рамках заседания его участники подведут итоги деятельности органов внутренних дел за прошедший год, а также определят приоритетные направления на текущий год.
Ранее Путин заявил, что целенаправленная работа прокуроров привела к снижению случаев необоснованного административного вмешательства в экономическую и деловую жизнь.
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