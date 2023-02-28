Путин призвал усилить линию контрразведки
Президент России Владимир Путин призвал усилить линию контрразведки. С таким заявлением он выступил на коллегии ФСБ.
Глава государства поручил «поставить заслон украинским диверсионным группам», заявил о важности быстрого обмена значимой информации. По его словам, западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а теперь используют дополнительные ресурсы.
Путин отметил, что приоритетом в работе ФСБ сегодня является содействие работе ВС и Росгвардии в ходе спецоперации.
На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Отмечается, что только часть выступления президента будет открытой. В закрытом режиме планируется объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 753 / сут.
Умерли
396 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+14 365 / сут.
- Губернатор Еврейской автономной области пригрозил судом властям США
- МИД разъяснил правила обращения в ЕСПЧ
- Блинкен: США предупредили Китай о последствиях поддержки России
- СМИ: взрыв прогремел в Киеве
- Совершение преступления полицейским хотят исключить из списка отягчающих обстоятельств
- Столтенберг: В отношениях России и НАТО назад дороги нет
- Пригожин матом прокомментировал закрытие аэропорта в Петербурге
- Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев подарил гитары военным на СВО
- Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов
- Финляндия начала строить забор на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru