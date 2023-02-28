Путин призвал усилить линию контрразведки

Президент России Владимир Путин призвал усилить линию контрразведки. С таким заявлением он выступил на коллегии ФСБ.

Глава государства поручил «поставить заслон украинским диверсионным группам», заявил о важности быстрого обмена значимой информации. По его словам, западные спецслужбы традиционно всегда активно работали по России, а теперь используют дополнительные ресурсы.

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Путин отметил, что приоритетом в работе ФСБ сегодня является содействие работе ВС и Росгвардии в ходе спецоперации.

На заседании коллегии ФСБ, в котором примет участие Владимир Путин, состоится серьезный разговор, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отмечается, что только часть выступления президента будет открытой. В закрытом режиме планируется объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РазведкаБезопасностьВладимир Путин
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