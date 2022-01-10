Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией

По словам главы государства, в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма. Путин подчеркнул, что такие события являются не первой и не последней попыткой вмешательства извне.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.

