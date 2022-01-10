Путин: Беспорядки в Казахстане не были стихийной акцией
Президент России Владимир Путин 10 января заявил, что возникшие угрозы в Казахстане - это не стихийная акция в связи с ростом цен на топливо.
По словам главы государства, в Казахстане наблюдается агрессия международного терроризма. Путин подчеркнул, что такие события являются не первой и не последней попыткой вмешательства извне.
Ранее первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что в Казахстане перед участниками протестов не было истинных целей организации беспорядков, но ими воспользовался президент республики Касым-Жомарт Токаев.
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