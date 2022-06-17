Путин: Армения - союзник России

Путин добавил, что Россия заинтересована в стабильности на территории Армении, а также в ее поступательнои развитии.

Он также выразил настрой на развитие партнерских отношений с республикой.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян выразил признательность президенту России Владимиру Путину за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе.



