Путин: Армения - союзник России
Президент РФ Владимир Путин назвал Армению стратегическим союзником России. Об этом он сообщил на встрече с президентом республики Ваагном Хачатуряном, передает РИА Новости.
Путин добавил, что Россия заинтересована в стабильности на территории Армении, а также в ее поступательнои развитии.
Он также выразил настрой на развитие партнерских отношений с республикой.
Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян выразил признательность президенту России Владимиру Путину за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе.
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