Президент Армении выразил благодарность Путину за содействие в остановке войны
17 июня 202222:16
Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил признательность президенту России Владимиру Путину за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.
Новость дополняется...
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 373 / сут.
Умерли
380 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 228 / сут.
- В Канаде число заражений оспой обезьян выросло до 168
- Президент Армении выразил благодарность Путину за содействие в остановке войны
- Кудрин надеется, что уровень бедности в РФ в 2022 году сократится
- Песков: Москва не исключает переговоры с Киевом, но пока подвижек нет
- Минэнерго ожидает увеличения экспорта российской нефти в 2022 году
- Байден заявил, что намерен приехать с визитом в Индию
- Захарова: Украины в прежних границах больше не существует
- Меркель заявила о готовности стать посредником в конфликте на Украине
- Шольц считает, что саммит ЕС предоставит Украине статус кандидата на вступление в сообщество
- Славиша Йоканович стал главным тренером московского «Динамо»
17 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru