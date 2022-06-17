Президент Армении выразил благодарность Путину за содействие в остановке войны

Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил признательность президенту России Владимиру Путину за усилия, приведшие к остановке войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

Алиев призвал Армению смириться с исходом «карабахского вопроса»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияВладимир Путин
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