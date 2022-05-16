Пашинян поблагодарил Путина за содействие в привлечении россиян к инвестированию в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность Владимиру Путину за содействие в развитии экономических отношений Армении и России, в частности в сфере инвестиционного бизнеса. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ в Москве, передает ТАСС.
Пашинян отметил, что правительство Армении заинтересовано в инвестициях в страну от российских бизнесменов.
Он также подчеркнул, что после некоторого упадка в экономических отношениях между Россией и Арменией в марте в настоящее время наблюдается активизация в сфере инвестбизнеса .
В понедельник в Кремле состоялся юбилейный саммит ОДКБ, на котором присутствовали главы стран-участников объединения, в том числе премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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