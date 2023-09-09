В МГИК рассказали об отсутствии нарушений в первый день выборов мэра

Нарушений в ходе первого дня выборов мэра Москвы не зафиксировано. Об этом сообщила журналистам председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

Как отметила глава МГИК, первый день голосования прошел позитивно, комиссия справилась с трудностями.

«Достигли результатов, которыми можно гордиться», – указала Кириллова.

Выборы мэра проходят в Москве 8-10 сентября. На пост градоначальника претендуют действующий мэр Сергей Собянин, который представляет партию «Единая Россия», депутат Мосгордумы коммунист Леонид Зюганов, депутат Госдумы справедливоросс Дмитрий Гусев, вице-спикеры палаты Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков (партия «Новые люди»).

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ФОТО: РИА Новости
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