Путин: альтернативы углеводородному топливу в ближайшее время не будет
Альтернативы углеводородному топливу нет и не будет в ближайшей перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в формате БРИКС плюс, сообщает ТАСС.
Поэтому, по его словам, энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности государств.
Президент также обратил внимание на то, что некоторые страны сейчас сталкиваются с теми ошибками, которые они допустили в планировании этого перехода, и от этого у них проблемы только нарастают.
Ранее Владимир Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru