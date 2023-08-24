Путин: альтернативы углеводородному топливу в ближайшее время не будет

Поэтому, по его словам, энергопереход к низкоэмиссионной экономике должен быть постепенным, сбалансированным, тщательно выверенным, учитывающим национальные особенности и возможности государств.

Президент также обратил внимание на то, что некоторые страны сейчас сталкиваются с теми ошибками, которые они допустили в планировании этого перехода, и от этого у них проблемы только нарастают.

Ранее Владимир Путин назвал согласование итоговой декларации БРИКС непростым, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

