Путин 7 апреля проведет совещание с постоянными членами Совбеза
7 апреля 202212:59
Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Отмечается, что совещание состоится во второй половине дня, после завершения отчета правительства в Госдуме.
По словам представителя Кремля, темы совещания станут известны позже.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru