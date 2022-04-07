Путин 7 апреля проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Отмечается, что совещание состоится во второй половине дня, после завершения отчета правительства в Госдуме.

По словам представителя Кремля, темы совещания станут известны позже.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСовет Безопасности РФ Владимир Путин
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