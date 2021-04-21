Путин 21 апреля огласит ежегодное послание к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По официальной информации, послание будет произнесено в очном режиме. Мероприятие пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов дня.
Песков ранее заявлял, что президент пишет текст послания сам. По его словам, документ дорабатывается "до последних минут". По словам пресс-секретаря, иногда Путин добавляет "целые страницы" в уже готовый текст.
Как ожидается, главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на следующей неделе станет именно борьба с бедностью. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, президент может объявить о введении базового безусловного дохода для бедных.
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