Путин 21 апреля огласит ежегодное послание к Федеральному собранию

По официальной информации, послание будет произнесено в очном режиме. Мероприятие пройдет в центральном выставочном зале "Манеж" в 12 часов дня.

Песков ранее заявлял, что президент пишет текст послания сам. По его словам, документ дорабатывается "до последних минут". По словам пресс-секретаря, иногда Путин добавляет "целые страницы" в уже готовый текст.

Как ожидается, главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на следующей неделе станет именно борьба с бедностью. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, президент может объявить о введении базового безусловного дохода для бедных.

