Посол России допустила, что Путин посетит Индонезию в 2023 году

Президент России Владимир Путин может в текущем году посетить Индонезию во время одного из мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявила посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.

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Дипломат напомнила, что в 2023 году в Индонезии планируется проведение ряда важных мероприятий, в том числе Восточноазиатского саммита. Воробьева не исключила, что российский лидер может приехать в азиатскую страну.

«К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе – очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами», — рассказала посол в интервью РИА Новости.

Воробьева также допустила, что президент Индонезии Джоко Видодо может посетить РФ, «например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ПосолИндонезияВладимир Путин
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