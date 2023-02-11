Посол России допустила, что Путин посетит Индонезию в 2023 году

Дипломат напомнила, что в 2023 году в Индонезии планируется проведение ряда важных мероприятий, в том числе Восточноазиатского саммита. Воробьева не исключила, что российский лидер может приехать в азиатскую страну.

«К сожалению, в прошлом году этот визит не состоялся, тем не менее, у нас готов пакет документов, которые мы могли бы подписать в присутствии двух лидеров, в том числе – очень важный документ, Декларация о стратегическом партнерстве между двумя нашими странами», — рассказала посол в интервью РИА Новости.

Воробьева также допустила, что президент Индонезии Джоко Видодо может посетить РФ, «например, в рамках участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме».

