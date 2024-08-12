Путин 13 августа проведет переговоры в Кремле с главой Палестины Аббасом
Президент России Владимир Путин во вторник, 13 августа примет в Кремле руководителя Палестины, председатель движения ФАТХ и исполкома Организации освобождения Палестины Махмуда Аббаса. Как сообщила пресс-служба администрации российского лидера, переговоры будут посвящены теме обострения палестино-израильского конфликта.
Кроме того, президенты затронут вопросы развития двустороннего взаимодействия. После переговоров с Путиным у Аббаса запланирована в Москве встреча с послами арабских государств, передает РЕН ТВ.
Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и Западный берег реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины Аббаса.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе Аббас назвал целью убийства 31 июля главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране затягивание войны в Газе и расширение ее масштабов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru