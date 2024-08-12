Путин 13 августа проведет переговоры в Кремле с главой Палестины Аббасом

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и Западный берег реки Иордан со столицей в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины Аббаса.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на прошлой неделе Аббас назвал целью убийства 31 июля главы политбюро движения «Хамас» Исмаила Хании в Тегеране затягивание войны в Газе и расширение ее масштабов.

