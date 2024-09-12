Путь к Третьей мировой: Лондон и Вашингтон намерены разрешить ВСУ удары вглубь РФ

ОТВЕТ БУДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ

В свою очередь посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что нацеливая Украину к применению американских ракет по простым российским гражданам, США прокладывают путь к Третьей мировой войне. Он также добавил, что политики Вашингтона довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта.

«Администрация США упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», - следует заявления дипломата.

По словам Антонова, таким образом открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по РФ ракетами ATACMS уже принято. Он также заверил, что в случае удара дальнобойным оружием ответ России будет соответствующим.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с НСН сообщил, что разрешение от США на использование дальнобойного оружия Украине для ударов по России приведет к непоправимым последствиям для Киева и вынудит Москву отвечать.

«Конфронтация усугубится. Если они к этому придут, эти все супостаты, то, безусловно, мы будем иметь возможность реагировать, должным образом», - пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, в случае ударов дальнобойным оружием Россия также переоценит роль истинных участников этого конфликта.

«Мы, конечно, сбиваем эти ракеты, как дроны. Вот сейчас сбили 144 дрона, но что-то прилетело, риск все-равно есть. Это дальнобойное оружие, и если они на это пойдут, мы будем смотреть, откуда она будет пущена, кем наведена и по-другому будем интерпретировать, кто в этом участвует. Они (Запад - прим. НСН) сейчас прямые участники уже. Американцы понимают, что проиграв Украину, демократы могут полностью проиграть все выборы. Вот о чем еще речь», - поделился Заварзин.

Специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин рассказал НСН, что Россия будет оценивать не издержки, а реальные угрозы, а США не готовы отступить, так как вложили в конфликт «слишком много».

«У нас вопрос стоит не об издержках, а об угрозах. Если угроза будет слишком велика, то мы уже поднимаем ставки. Американцы понимают, что их стратегия не очень работает, но ничего лучшего у них нет. Они не могут просто так отступить, вложили слишком много уже», - уточнил он.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США.

«Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны», - сказал он, общаясь с журналистами.

В начале сентября в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $250 миллионов. В него войдут артиллерийские снаряды, зенитные ракеты для реактивных систем залпового огня, переносные зенитные и ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой, напоминает «Радиоточка НСН».

