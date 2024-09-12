Путь к Третьей мировой: Лондон и Вашингтон намерены разрешить ВСУ удары вглубь РФ
После визита госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Британии Дэвида Лэмми в Киев сразу несколько зарубежных СМИ написали, что Украина может получить разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми приехали в Киев 11 сентября. На брифинге по итогу встречи Блинкен сообщил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов по российской территории и намерен доложить об итогах переговоров президенту США Джо Байдену.
По словам госсекретаря США, опасения относительно эскалации войны в результате таких ударов — один из факторов, который Соединенные Штаты учитывают при принятии решения, но он не является решающим.
Одновременно издание The Guardian со ссылкой на источники проинформировало, что Великобритания удовлетворит просьбу Киева на разрешение бить ракетами Storm Shadow по целям в России.
НАШЛИ ОПРАВДАНИЕ
По данным СМИ, публично объявить об этом решение намерены 13 сентября, после встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. При этом издания отмечают, что совместный визит госсекретаря США и министра иностранных дел Великобритании в Киев «не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow».
Вместе с тем агентство Bloomberg написало, что до снятия ограничений Вашингтон ждет от Зеленского подробной стратегии по ударам вглубь России.
Сам Зеленский еще в июле после встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером сообщал, что Великобритания разрешила использовать ракеты Storm Shadow против военных российских объектов. Однако тогда британское минобороны опровергло эту информацию.
Как сообщили источники Telegraph, Байден на этой неделе действительно может снять запрет на использование Киевом британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Решение США по вопросу необходимо Украине, поскольку ракеты используются в тандеме с американскими системами. По данным Bloomberg, в качестве официальной причины снятия запрета на удары дальнобойным оружием по РФ в Вашингтоне назовут поставки России иранских ракет.
В начале сентября The Washington Post написала, что Тегеран передал Москве ракеты малой дальности. Представители Ирана при ООН сразу заявили, что не поставляют оружие участникам украинского конфликта. На встрече Блинкена и Лэмми в Лондоне, которая предшествовала их совместному визиту в Киев, вновь было заявлено, что Иран якобы уже предоставил России 200 баллистических ракет Fath-360 с дальностью действия 120 километров.
ОТВЕТ БУДЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИМ
В свою очередь посол в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что нацеливая Украину к применению американских ракет по простым российским гражданам, США прокладывают путь к Третьей мировой войне. Он также добавил, что политики Вашингтона довольны гибелью славян по обе стороны украинского конфликта.
«Администрация США упорно пренебрегает интересами России. Сейчас все чаще говорят о возможности обстрелов российской территории дальнобойным оружием. Лишь немногие политики упоминают возможность Третьей мировой войны, к которой прокладывают путь здешние власти», - следует заявления дипломата.
По словам Антонова, таким образом открыто провозглашается простая задача – сохранить старую систему международных отношений, где доминировала Америка.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что решение об ударах по РФ ракетами ATACMS уже принято. Он также заверил, что в случае удара дальнобойным оружием ответ России будет соответствующим.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с НСН сообщил, что разрешение от США на использование дальнобойного оружия Украине для ударов по России приведет к непоправимым последствиям для Киева и вынудит Москву отвечать.
«Конфронтация усугубится. Если они к этому придут, эти все супостаты, то, безусловно, мы будем иметь возможность реагировать, должным образом», - пояснил он.
Как добавил собеседник НСН, в случае ударов дальнобойным оружием Россия также переоценит роль истинных участников этого конфликта.
«Мы, конечно, сбиваем эти ракеты, как дроны. Вот сейчас сбили 144 дрона, но что-то прилетело, риск все-равно есть. Это дальнобойное оружие, и если они на это пойдут, мы будем смотреть, откуда она будет пущена, кем наведена и по-другому будем интерпретировать, кто в этом участвует. Они (Запад - прим. НСН) сейчас прямые участники уже. Американцы понимают, что проиграв Украину, демократы могут полностью проиграть все выборы. Вот о чем еще речь», - поделился Заварзин.
Специалист по военным конфликтам на постсоветском пространстве Евгений Норин рассказал НСН, что Россия будет оценивать не издержки, а реальные угрозы, а США не готовы отступить, так как вложили в конфликт «слишком много».
«У нас вопрос стоит не об издержках, а об угрозах. Если угроза будет слишком велика, то мы уже поднимаем ставки. Американцы понимают, что их стратегия не очень работает, но ничего лучшего у них нет. Они не могут просто так отступить, вложили слишком много уже», - уточнил он.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, заявление Вашингтона о рассмотрении вопроса снятия ограничений на удары Киевом вглубь РФ добавят рисков самим США.
«Это элемент психологической войны, которая, в свою очередь, является частью гибридной войны», - сказал он, общаясь с журналистами.
В начале сентября в Пентагоне объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере $250 миллионов. В него войдут артиллерийские снаряды, зенитные ракеты для реактивных систем залпового огня, переносные зенитные и ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С
- Умер журналист Николай Сванидзе
- Посол Соарес выразил надежду на возвращение бразильских сериалов на российское ТВ
- Исследование: На месячную зарплату в Москве в 2024 году можно купить 850 бургеров
- Артист Красноярского музыкального театра Андрей Иванов погиб на СВО
- Смирнов: Над Курской областью сбили ракету ВСУ
- Экс-глава минздрава Иркутской области Сандаков получил 18 лет колонии
- СМИ: Мужа Блиновской задержали в воинской части в зоне СВО
- В Костроме танкер врезался в железнодорожный мост
- Главный раввин Украины Асман сообщил, что его сын погиб на фронте
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru