Великобритания выделит Украине более 600 млн фунтов

Великобритания выделит 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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Отмечается, что о выделении средств в ходе визита в Киев объявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Ранее британский министр прибыл на Украину вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном - это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.

По данным СМИ, в рамках поездки Блинкен подтвердит разрешение Киеву на использование ATACMS для ударов по российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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