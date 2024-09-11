Великобритания выделит Украине более 600 млн фунтов
Великобритания выделит 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Отмечается, что о выделении средств в ходе визита в Киев объявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми.
Ранее британский министр прибыл на Украину вместе с госсекретарём США Энтони Блинкеном - это первая подобная совместная поездка глав дипломатических ведомств за последние годы.
По данным СМИ, в рамках поездки Блинкен подтвердит разрешение Киеву на использование ATACMS для ударов по российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru