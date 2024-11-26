«Пустая труба»: Газпром не позволит «украсть» «Северный поток-2» бизнесмену из США

«Здесь, скорее всего, американский бизнесмен решил «хайпануть» на теме этой покупки, потому что он наверняка понимает, что эта история бесперспективная. Он говорит о том, что по внутренним нормативным актам Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG скоро должны объявить чуть ли не банкротом и продать, а она и является собственником «Северного потока-2». Эта компания, в свою очередь, принадлежала Газпрому через его другие европейские дочки, в частности, через компанию Gazprom Germania. Они все в 2022 году были арестованы европейцами. Этот бизнесмен, если будет аукцион по продаже этой компании, хочет ее купить и фактически просит США дать ему «генеральную лицензию», чтобы он мог совершить эту сделку с «Северным потоком-2». Так как Евросоюз не вводил санкции против «Северного потока-2», а США вводили. При этом он говорит, что будет контролировать Россию этим газопроводом. Но по нему не идет газ, это пустая труба. Наоборот, если дойдет до запуска, это Россия будет диктовать условия этому бизнесмену, чтобы он вкладывался в этот газопровод. Но логика у него понятна – он надеется, что с приходом к власти Дональда Трампа «Северный поток-2» может быть выведен из-под санкций и запущен. Получается, если он запустится, тогда это будет ценный актив, и его можно будет продать подороже», - разъяснил он.

Однако по словам Юшкова, даже при всех самых оптимистичных прогнозах, вряд ли сделка по покупке «Северного потока-2» принесет выгоду, так как «Газпром» просто не пустит по ней газ.