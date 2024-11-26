«Пустая труба»: Газпром не позволит «украсть» «Северный поток-2» бизнесмену из США
Бизнесмен из США Стивен Линч считает, что купив «Северный поток-2», выиграет и сможет диктовать России свои условия, однако будет совсем наоборот, и он получит просто «пустую трубу», заявил НСН Игорь Юшков.
Тема с покупкой «Северного потока-2» американским инвестором – больше «хайп», или же он надеется, что с приходом к власти в США Дональда Трампа этот газопровод может быть снова запущен, а значит станет ценным для продажи активом. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал о желании «Газпрома» выставить на продажу «Северный поток-2» и отдать его в руки США. Ранее о желании американского инвестора Стивена Линча приобрести газопровод, если его выставят на аукцион в рамках процедуры банкротства оператора проекта Nord Stream 2 AG сообщал The Wall Street Journal. Юшков отметил, что вероятно, Линч видит в «Северном потоке-2» бизнес-идею, однако шансов на ее успешную реализацию практически нет.
«Здесь, скорее всего, американский бизнесмен решил «хайпануть» на теме этой покупки, потому что он наверняка понимает, что эта история бесперспективная. Он говорит о том, что по внутренним нормативным актам Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG скоро должны объявить чуть ли не банкротом и продать, а она и является собственником «Северного потока-2». Эта компания, в свою очередь, принадлежала Газпрому через его другие европейские дочки, в частности, через компанию Gazprom Germania. Они все в 2022 году были арестованы европейцами. Этот бизнесмен, если будет аукцион по продаже этой компании, хочет ее купить и фактически просит США дать ему «генеральную лицензию», чтобы он мог совершить эту сделку с «Северным потоком-2». Так как Евросоюз не вводил санкции против «Северного потока-2», а США вводили. При этом он говорит, что будет контролировать Россию этим газопроводом. Но по нему не идет газ, это пустая труба. Наоборот, если дойдет до запуска, это Россия будет диктовать условия этому бизнесмену, чтобы он вкладывался в этот газопровод. Но логика у него понятна – он надеется, что с приходом к власти Дональда Трампа «Северный поток-2» может быть выведен из-под санкций и запущен. Получается, если он запустится, тогда это будет ценный актив, и его можно будет продать подороже», - разъяснил он.
Однако по словам Юшкова, даже при всех самых оптимистичных прогнозах, вряд ли сделка по покупке «Северного потока-2» принесет выгоду, так как «Газпром» просто не пустит по ней газ.
«Далеко не факт, что он сможет заработать на всей этой истории. Мне кажется, что реально до сделки не дойдет. Основная проблема заключается в том, что даже если швейцарцы продадут газопровод американцу или еще кому-то, Россия будет считать, что у нее незаконно изымают собственность и эту сделку не признает. Формально, сейчас собственником компании Nord Stream AG2 по-прежнему является Газпром. И если европейцы ее продадут, то Газпром будет считать, что у него украли эту компанию и, естественно, не будет загружать газом этот газопровод», - рассказал он.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что «уничтожил» «Северный поток-2», против которого его администрация ввела санкции в 2019 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Элтон Джон признался, что проблемы со зрением мешают ему записывать музыку
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 35 760 военнослужащих
- Госдума приняла закон о наказании за создание сайтов с персональными данными
- Сергей Миронов объяснил, почему ракету назвали «Орешником»
- Сенатор Климов: США ждут огромные проблемы в случае передачи ядерного оружия ВСУ
- СМИ: Россиянка отравилась газами в горячем источнике в Индии
- Россиянам рассказали, в какую недвижимость стоит инвестировать
- Портал «Грамота.ру» назвал «вайб» словом 2024 года
- Мэр Таганрога предупредила жителей об опасности атаки БПЛА
- «Рваный и в крови»: Карпин объяснил, как сборная РФ не пропустила голов за год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru