Патрушев: Взорвать «Северные потоки» мог лишь спецназ НАТО

Взорвать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» мог лишь спецназ Североатлантического альянса, заявил помощник российского президента и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что у Военно-морских сил Украины нет специалистов и оборудования, которые могли бы подорвать газопроводы на такой глубине. При этом, по словам Патрушева, такими возможностями обладают спецслужбы Британии и Соединенных Штатов.

Трамп заявил, что «уничтожил» трубопровод «Северный поток-2»

Помощник президента подчеркнул, что Вашингтон «решил хаотизировать» энергетический рынок, в том числе путем дестабилизации морских перевозок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия располагает доказательствами причастности США и Великобритании к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Северный ПотокНиколай ПатрушевНАТО

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