Патрушев: Взорвать «Северные потоки» мог лишь спецназ НАТО

Взорвать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» мог лишь спецназ Североатлантического альянса, заявил помощник российского президента и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

Он отметил, что у Военно-морских сил Украины нет специалистов и оборудования, которые могли бы подорвать газопроводы на такой глубине. При этом, по словам Патрушева, такими возможностями обладают спецслужбы Британии и Соединенных Штатов.