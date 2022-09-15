Аналитик объяснил, почему Европа не решилась ввести «потолок цен» на российский газ

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что цена на газ для Европы будет формироваться рыночным способом. По его словам, контракты России по поставкам газа долгосрочные, и другие решения на формирование цен не повлияют. А Владимир Путин и Дмитрий Медведев подчеркнули, что Россия не будет поставлять ничего, что выходит за условия контрактов. Фролов рассказал, по какой цене будет продаваться газ в конце 2022 года.

«Сейчас цена российского газа превышает тысячу долларов за тысячу кубометров для европейских потребителей, а в четвертом квартале он будет продаваться, скорее всего, по ценам порядка двух тысяч долларов за тысячу кубометров. Те предложения, которые в рамках потолка цен на газ делаются в Евросоюзе, касаются того, чтобы ограничить цену на российский газ отметкой в 525 евро за кубометр, то есть урезать её практически в четыре раза», — сказал Фролов.

Собеседник НСН убеждён, что европейские лидеры не решатся на подобный шаг.

«Конечно, они хотели бы пойти на такую меру, но не решаются, так как в случае подобного шага Европе придётся пожить без российского газа. Сегодня российский газ занимает лишь 9% от совокупного потребления в Евросоюзе, это исторический минимум. С другой стороны, мы видим отток сжиженного природного газа, и поэтому потребность в российских поставках в IV квартале может превысить значения прошлого квартала. Текущее снижение поставок газа вполне объяснимо — сказались неработоспособность «Северного потока» и то, что «Газпром» теперь не может пользоваться польским участком газопровода «Ямал-Европа». Меры по ультимативному снижению цены противоречат условиям контракта. Условно говоря, пусть Европа походит по рынку, поищет газ за предлагаемую ею цену. Если не найдёт, мы готовы обсудить условия сотрудничества ещё раз», — подчеркнул аналитик.

Ранее ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев заявил Telegram-каналу «Радиоточка-НСН», что предвидеть действия европейских лидеров в преддверии отопительного сезона не представляется возможным.

