«Пусть бегут куда хотят!»: В Госдуме не боятся выхода Молдавии из СНГ
Возможный выход из СНГ ударит по гражданам Молдавии, сказал в эфире НСН Леонид Калашников, а Константин Затулин указал на желание Кишинева «сдать себя» Румынии.
В СНГ не будут переживать из-за возможного выхода Молдавии из состава Содружества, заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
В Кишиневе ранее заявили о планах Молдавии выйти из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам главы парламента этой страны Игоря Гросу, членство в СНГ не помогло Молдавии решить ее проблемы в экономике, а также урегулировать конфликт в Приднестровье.
«Молдавия пользовалась всеми выгодами присутствия в СНГ и соответствующих соглашений в основном для себя. Если она сейчас оттуда выпрыгивает, то нанесет ущерб своим гражданам, прежде всего. Поэтому на здоровье, пусть бегут, куда хотят, насильно держать их не будем», - сказал Калашников.
Со своей стороны, первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН объяснил действия Кишинева желанием присоединиться к Румынии.
«Некоторые проблемы, которые ставит перед собой спикер парламента Молдавии и действующий президент, действительно, трудно решить в рамках СНГ. Например, сдать Молдову Румынии, к чему они, судя по всему стремятся, и о чем они грезят. Подобного рода линия, конечно, расходится с линией Содружества. Власти Молдавии тяготятся независимости, они хотят ее побыстрее сдать – не только в Евросоюз, но и в соседнюю Румынию. Отсюда и шаги по демонтажу Парламентской ассамблеи и других структур СНГ. МПА ничего плохого Молдавии не сделала», - сказал Затулин.
По его мнению, все претензии к СНГ Молдавия может записать на свой счет.
«Молдавия может смело записать на свой счет все то, что она вменяет в вину СНГ. Это не СНГ в 1990-х годах породило приднестровский конфликт, который возник на почве нетерпимости румынских националистов к русскому языку и русскому населению на этой территории. В течение долгого периода Россия как один из учредителей СНГ прилагала все старания, чтобы приднестровский конфликт завершился договоренностью. В начале 2000-х годов мы были близки к этому. Так называемый "меморандум Козака" фактически предполагал федеративное или конфедеративное устройство Молдовы с вовлечением в это устройство Приднестровья. Все это сегодня в Кишиневе отброшено, там делают ставку на поддержку со стороны Запада», - заключил собеседник НСН.
Ранее Константин Затулин говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», в каком случае Молдавия решится напасть вместе с Украиной на Приднестровье.
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