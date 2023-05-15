«Пусть бегут куда хотят!»: В Госдуме не боятся выхода Молдавии из СНГ

В СНГ не будут переживать из-за возможного выхода Молдавии из состава Содружества, заявил в интервью НСН глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

В Кишиневе ранее заявили о планах Молдавии выйти из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ. По словам главы парламента этой страны Игоря Гросу, членство в СНГ не помогло Молдавии решить ее проблемы в экономике, а также урегулировать конфликт в Приднестровье.