«Боятся возмездия?»: В Госдуме допустили атаку Молдавии с Украиной на Приднестровье

Кишинев может договориться с Киевом о военной интервенции в Приднестровье, если они перестанут бояться возмездия, сказал в эфире НСН Константин Затулин.

Молдавия на фоне слухов о возможном контрнаступлении Украины идет на разрыв отношений с Россией и может попытаться напасть на Приднестровье, допустил в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Глава парламента Молдавии Игорь Гросу ранее заявил о намерениях его страны выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.

В Приднестровье попросили Россию увеличить число миротворцев
«В Кишиневе наблюдают за ходом СВО. Пока она развивалась наступательно с российской стороны, там голоса о выходе из СНГ или демонтаже соглашений с Россией притихли. Как только под влиянием пропаганды, СМИ и Запада возникло впечатление, что Украина может перейти в контрнаступление, тут мы и слышим заявления о том, как бы нам разорвать те или иные связи с Россией и остальными государствами СНГ», - сказал Затулин.

По его мнению, Кишинев может договориться с Киевом о решении приднестровского конфликта военным путем.

«Приднестровский конфликт возник на почве нетерпимости румынских националистов к русскому языку и русскому населению на этой территории. Этот конфликт привел к кровавым событиям, а потом к многолетнему статус-кво, который сегодня в Молдавии пытаются разрушить, принудив Приднестровье к капитуляции путем блокады или, быть может, даже военной интервенции совместно с Украиной, если они сумеют договориться и перестанут бояться возмездия», - подчеркнул собеседник НСН.
Санду выразила надежду, что Молдавия вступит в ЕС и вернет Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду в начале мая выразила надежду, что ее страна присоединится к Евросоюзу и вернет в свой состав Приднестровье, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По данным СМИ, Украина перебросила тысячи солдат в Одесскую область и готовит провокацию против Приднестровья. По данным RT, украинские войска могут начать выдвижение в сторону Тирасполя в середине мая, чтобы отвлечь Вооруженные силы России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Константин ЗатулинМолдавияПриднестровье

Горячие новости

Все новости

партнеры