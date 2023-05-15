«Боятся возмездия?»: В Госдуме допустили атаку Молдавии с Украиной на Приднестровье

Молдавия на фоне слухов о возможном контрнаступлении Украины идет на разрыв отношений с Россией и может попытаться напасть на Приднестровье, допустил в интервью НСН первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Глава парламента Молдавии Игорь Гросу ранее заявил о намерениях его страны выйти из Межпарламентской ассамблеи СНГ.