Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев
15 мая 202312:46
Глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл в Кишинев, сообщили в пресс-службе Минобороны Молдавии.
Отмечается, что Бауэр пробудет в молдавской столице с официальным визитом с 15 по 17 мая.
Во время поездки адмирал проведет встречи с руководством оборонного ведомства страны, представителями генштаба, а также с профильными парламентариями.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru