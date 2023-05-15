Глава военного комитета НАТО прибыл в Кишинев

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр прибыл в Кишинев, сообщили в пресс-службе Минобороны Молдавии.

Киев объяснил присутствие войск на границе с Молдавией

Отмечается, что Бауэр пробудет в молдавской столице с официальным визитом с 15 по 17 мая.

Во время поездки адмирал проведет встречи с руководством оборонного ведомства страны, представителями генштаба, а также с профильными парламентариями.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь/Sputnik
ТЕГИ:МолдавияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры