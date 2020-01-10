Пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» сняли на видео

За учениями в открытом море наблюдал президент России Владимир Путин. Ракету «Кинжал», способную развивать скорость в десять Махов, он представил в послании Федеральном Собранию в 2018 году.

Во время учений в Черном море также проводились стрельбы крылатыми ракетами «Калибр». В маневрах участвовали 40 летательных аппаратов и более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения.

