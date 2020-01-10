Пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» сняли на видео

10 января 202007:50

В ходе совместных учений Черноморского и Северного флотов в Черном море истребитель МиГ-31К запустил гиперзвуковую аэробаллистическую ракету «Кинжал» . Видео запуска, снятое с борта другого самолета, показал на своем сайте телеканал «Звезда».

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За учениями в открытом море наблюдал президент России Владимир Путин. Ракету «Кинжал», способную развивать скорость в десять Махов, он представил в послании Федеральном Собранию в 2018 году.

Во время учений в Черном море также проводились стрельбы крылатыми ракетами «Калибр». В маневрах участвовали 40 летательных аппаратов и более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения.

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ФОТО: vk.com
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