Пушков: Заявление Столтенберга о Крыме доказывает, что США имели планы на полуостров

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о Крыме. По словам Пушкова, Столтенберг явно дал понять, что Соединенные Штаты имели планы на полуостров.

«Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «возросшей конкуренции между великими державами». Т.е. признал, что США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь, который мечтали превратить в свою военно-морскую базу. На случай, если кто сомневался», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее политолог Александр Рар специально для НСН прокомментировал заявление Столтенберга о присоединении Крыма.

Напомним, Крым вошел в состав РФ в результате референдума весной 2014 года. Большая часть жителей полуострова высказались за присоединение к России. При этом в Украине и ряде других стран итоги референдума не признали до сих пор.

