Рар: Политике, основанной только на либеральных ценностях, пришел конец
Политолог Александр Рар специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Германия ответила России на обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны
Германия ответила России на обвинения во вмешательстве во внутренние дела страны. По словам официального представителя МИД ФРГ Марии Адебар, Берлин обсуждает с Москвой прошедшие недавно акции протеста. Кроме того, Адебар пообещала довести позицию Германии «ясно, по внутренним каналам» в проходящих переговорах.
Александр Рар: «Здесь стоит вспомнить одну типичную сцену. Это было несколько лет назад во время петербургского диалога между Германией и Россией. Тогда Путин предложил Германии идти навстречу взаимным интересам. После этого выступала госпожа Меркель. Она обратилась к российскому президенту с одной просьбой: «Владимир, освободи певиц из группы Pussy Riot!». В Германии она получила большие аплодисменты, поскольку часть немецких элит считает, что Германия всегда должна стоять на стороне так называемых ущемленных, выступать против «авторитарных» государств. Я думаю, что этой политике, основанной только на либеральных ценностях, сейчас пришел конец. Сейчас ни Америка, ни Россия, ни Китай и даже не все страны внутри Европейского союза хотят следовать этой политике»,- заявил НСН Александр Рар.
Генсек НАТО: Присоединение Крыма к России – это последствие конкуренции между двумя державами
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами. Он добавил, что российская сторона наращивает присутствие в Сирии и на Ближним Востоке, а также пытается вмешиваться во внутренние дела некоторых стран-членов блока и подорвать доверие к демократическим институтам в них.
Александр Рар: «Он действительно прав в том, что присоединение Крыма к России стало последствием конкуренции между двумя великими державами. Но кто эту конкуренцию начал? Америка и Европа захотели расширять НАТО на восток. И когда действительно встал вопрос о том, что в Крыму появятся НАТОвские военные корабли, Россия отреагировала. А если говорить о том, что кто-то хочет развалить Европейский союз, мне кажется, что есть много признаков того, что этим занимается Америка, а ни в коем случае ни Россия и не Китай», - подчеркнул он в беседе с НСН.
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
На Украине необходимо провести референдум по реинтеграции Донбасса. Такое мнение выразил депутат партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Дубинский предположил, что в случае консервации конфликта можно пойти израильско-палестинским путем и построить стену на разграничительной линии.
Александр Рар: «Мне кажется, это пробный шар, запущенный не для того, чтобы наращивать конфликт, а для того, чтобы снизить его накал и, действительно, дать людям возможность проголосовать за свое будущее. На мой взгляд, это единственный правильный путь. Просто надо провести это голосование транспарентно, честно. И если украинские власти пойдут на этот шаг, он станет шагом в сторону приостановления нынешнего конфликта на Востоке Украины», - заметил Александр Рар в эфире НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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