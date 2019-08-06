Рар: Политике, основанной только на либеральных ценностях, пришел конец

Александр Рар: «Он действительно прав в том, что присоединение Крыма к России стало последствием конкуренции между двумя великими державами. Но кто эту конкуренцию начал? Америка и Европа захотели расширять НАТО на восток. И когда действительно встал вопрос о том, что в Крыму появятся НАТОвские военные корабли, Россия отреагировала. А если говорить о том, что кто-то хочет развалить Европейский союз, мне кажется, что есть много признаков того, что этим занимается Америка, а ни в коем случае ни Россия и не Китай», - подчеркнул он в беседе с НСН.

