Генсек НАТО назвал незаконным воссоединение Крыма с Россией. В Крыму ответили

Генеральный секретарь НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России. В ходе выступления в Новой Зеландии, текст которого опубликован на сайте НАТО, Йенс Столтенберг назвал три главных вызова, с которыми сегодня сталкиваются Североатлантический альянс и его союзники.

«Первый из вызовов – возросшее соперничество между великими державами. Мы можем видеть его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что Россия стала более напористой в политике, а также значительно нарастила свои военные возможности.

Утверждение Столтенберга о «незаконной аннексии Крыма» звучит в тон с недавними заявлениями по поводу принадлежности полуострова, исходящими из Киева. Так, например, в начале июня сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма», которую глава государства обсудил с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходи визита в Брюссель. Тогда член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что у Украины действительно есть возможность вернуть Крым, но не та, о которой думают в Киеве.