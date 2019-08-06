Генсек НАТО назвал незаконным воссоединение Крыма с Россией. В Крыму ответили
В эфире НСН российский сенатор заочно поспорил с Йенсом Столтенберг по поводу вхождения Крымского полуострова в состав РФ.
Генеральный секретарь НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России. В ходе выступления в Новой Зеландии, текст которого опубликован на сайте НАТО, Йенс Столтенберг назвал три главных вызова, с которыми сегодня сталкиваются Североатлантический альянс и его союзники.
«Первый из вызовов – возросшее соперничество между великими державами. Мы можем видеть его последствия от Крыма, незаконной аннексии Крыма, до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что Россия стала более напористой в политике, а также значительно нарастила свои военные возможности.
Утверждение Столтенберга о «незаконной аннексии Крыма» звучит в тон с недавними заявлениями по поводу принадлежности полуострова, исходящими из Киева. Так, например, в начале июня сообщалось, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма», которую глава государства обсудил с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходи визита в Брюссель. Тогда член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков заявил в эфире НСН, что у Украины действительно есть возможность вернуть Крым, но не та, о которой думают в Киеве.
«Крым навечно уже будет в составе Российской Федерации, как и до этого столетиями. Ну, а вообще, есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет. На самом деле, Украине нужно стремиться к улучшению отношений с Россией, потому что только в этом случае у нее есть хороший шанс стать цивилизованным и нормальным государством. Для этого они бы разработали план, как улучшить отношения с Россией, как восстановить экономические связи, а они предлагают какую-то ерунду», — отметил собеседник НСН.
Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали.
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