Пушков заявил о риске ядерного противостояния 1980-х годов
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что мир ожидает ядерное противостояние 1980-х годов. Так он прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Газета.ру».
Пушков убежден, что за таким решением стоит намерение альянса разместить ядерные ракеты США средней дальности в Европе.
«Континент рискует вернуться к ситуации ядерного противостояния 1980-х годов», - цитирует Ura.ru сообщение Пушкова в Twitter.
НАТО отказалась от предложения России о моратории на размещение РСМД в Европе. Это указывает на то, что, вопреки своим заверениям, альянс готовится к размещению ядерных ракет США средней дальности в Европе. Континент рискует вернуться к ситуации ядерного противостояния 1980-х гг.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 сентября 2019 г.
Ранее завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин рассказал в эфире НСН, как в Альянсе могут отреагировать на предложение президента РФ о моратории на размещение ракет.
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