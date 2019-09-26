Пушков заявил о риске ядерного противостояния 1980-х годов

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что мир ожидает ядерное противостояние 1980-х годов. Так он прокомментировал отказ НАТО от предложения России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет «Газета.ру».

Пушков убежден, что за таким решением стоит намерение альянса разместить ядерные ракеты США средней дальности в Европе.

«Континент рискует вернуться к ситуации ядерного противостояния 1980-х годов», - цитирует Ura.ru сообщение Пушкова в Twitter.