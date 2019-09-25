Путин предложил членам НАТО мораторий на размещение ракет

Российский президент Владимир Путин предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Такой призыв содержится в послании, которое российский лидер 19 сентября направил ряду стран, в том числе членам НАТО. Об этом стало известно газете «Коммерсант».

В письме в частности говорится, что Москва даже без ДРСМД готова обсуждать со странами — членами Североатлантического альянса верифицированные меры, передает РИА ФАН.

Послание Путина стало разъяснением позиции Москвы после заявления США о выходе 2 февраля из Договора о РСМД, подписанного между странами еще в 1987 году, отмечает Ura.ru.

Ранее военные эксперты в эфире НСН рассказали, как может ответить Россия на появление в Европе американских ракет.



