Участники межарабской встречи в Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств
Участники межарабского заседания в Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».
В пятницу министры иностранных дел шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива провели консультации по вопросу возможного возвращения Сирии в ЛАГ на фоне потепления отношений.
«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — отмечает телеканал.
Также в принятом по итогам встречи документе стороны призывают к сохранению суверенитета Сирии «путем прекращения присутствия группировок».
Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в республике. Дамаск называл это решение нелегитимным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru