Участники межарабской встречи в Джидде призвали к возвращению Сирии в Лигу арабских государств

В пятницу министры иностранных дел шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива провели консультации по вопросу возможного возвращения Сирии в ЛАГ на фоне потепления отношений.

«Заключительное заявление консультативной встречи в Джидде призывает к единству Сирии и ее возвращению в арабское лоно», — отмечает телеканал.

Также в принятом по итогам встречи документе стороны призывают к сохранению суверенитета Сирии «путем прекращения присутствия группировок».

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в республике. Дамаск называл это решение нелегитимным.

