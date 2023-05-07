Лига арабских государств одобрила возвращение Сирии в организацию
Министры иностранных дел Лиги арабских государств (ЛАГ) высказались за возвращение Сирии в состав организации. Об этом агентству INA сообщил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Саххаф.
«На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств», - сказал он.
Внеочередное заседание министров иностранных дел стран ЛАГ проходит 7 мая в столице Египта Каире.
Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году из-за вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских государств отозвали послов из Дамаска.
В среду, 3 мая, Сирию посетил президент Ирана Эбрахим Раиси. Его визит в республику стал первым с 2011 года, передает «Радиоточка НСН».
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