Лига арабских государств одобрила возвращение Сирии в организацию

«На заседании министров иностранных дел ЛАГ было одобрено возвращение места Сирии в Лиге арабских государств», - сказал он.

Внеочередное заседание министров иностранных дел стран ЛАГ проходит 7 мая в столице Египта Каире.

Членство Сирии в ЛАГ было приостановлено в 2011 году из-за вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских государств отозвали послов из Дамаска.

В среду, 3 мая, Сирию посетил президент Ирана Эбрахим Раиси. Его визит в республику стал первым с 2011 года, передает «Радиоточка НСН».

