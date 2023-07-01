Пушков заявил, что глобальный Юг не готов поддерживать Украину

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры латиноамериканских стран выступили против его участия в саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Пушков, Киев надеется завоевать расположение Латинской Америки через председательство Испании в Евросоюзе.

«Однако первый блин - явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС-ЛатАмерика», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, точка зрения глобального Юга на украинский конфликт отличается от западной.

