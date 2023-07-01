Пушков заявил, что глобальный Юг не готов поддерживать Украину
Страны глобального Юга не готовы поддерживать Украину, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры латиноамериканских стран выступили против его участия в саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил Пушков, Киев надеется завоевать расположение Латинской Америки через председательство Испании в Евросоюзе.
«Однако первый блин - явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС-ЛатАмерика», — написал сенатор.
По мнению Пушкова, точка зрения глобального Юга на украинский конфликт отличается от западной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru