Пушков заявил, что глобальный Юг не готов поддерживать Украину

Страны глобального Юга не готовы поддерживать Украину, считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что Киеву недостаточно помощи от партнеров

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые лидеры латиноамериканских стран выступили против его участия в саммите ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил Пушков, Киев надеется завоевать расположение Латинской Америки через председательство Испании в Евросоюзе.

«Однако первый блин - явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС-ЛатАмерика», — написал сенатор.

По мнению Пушкова, точка зрения глобального Юга на украинский конфликт отличается от западной.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
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