Пушков высказался о расследовании взрывов в Чехии

«В Праге возникают все более невероятные версии взрывов: теперь нам предлагают поверить, будто хозяин складов встречался с российскими агентами, чтобы они, видимо, помогли ему их взорвать. Все это давно уже пахнет дурным водевилем. Место ему — не в политике, а в плохом театре», — написал Пушков в своем Twitter.

Ранее чешское радио заявило, что за день до взрыва хозяин фирмы-арендатора Петр Бернатик посетил район гостиницы Corrado в городе Остраве, где проживали агенты ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых спецслужбы Чехии подозревают в организации ЧП.

Взрывы, произошедшие на военных складах в деревне Врбетице на востоке Чехии в 2014 году, могли быть устроены с целью скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов, заявил президент страны Милош Земан в интервью радиостанции Frekvence. По его словам, эту версию ему озвучила глава чешского Минюста Мария Бенешева.

На фоне внутреннего спора властей Чехии юристы и дипломаты объяснили НСН, что русофобия - единственный мотив обвинений России в причастности к взрывам в Врбетице.

