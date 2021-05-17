Министр юстиции Чехии отреагировала на слова президента страны о новой версии взрывов во Врбетице

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», — заявила она.

Ранее Земан сообщил, что причиной взрывов могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов.

Тем временем, генеральный прокурор Чехии Павел Земан уйдет в отставку с 30 июня. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Карел Гавличек. Как отметил Гавличек, о решении Земана объявила глава чешского Минюста Мария Бенешова в ходе заседания правительства.

