Министр юстиции Чехии отреагировала на слова президента страны о новой версии взрывов во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова не подтвердила слова президента страны Милоша Земана о существовании трех версий расследования взрывов военных складов в Врбетице, передает ТАСС.

Генпрокурор Чехии объявил об уходе в отставку

«Не располагаю информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», — заявила она.

Ранее Земан сообщил, что причиной взрывов могла стать попытка скрыть недостачу хранившихся там боеприпасов.

Тем временем, генеральный прокурор Чехии Павел Земан уйдет в отставку с 30 июня. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Карел Гавличек. Как отметил Гавличек, о решении Земана объявила глава чешского Минюста Мария Бенешова в ходе заседания правительства.

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ТЕГИ:ВзрывЧехия
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