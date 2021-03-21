Пушков видит угрозу новой холодной войны из-за политики Байдена

«США также следует двигаться в сторону достижения взаимопонимания — разумеется, лучше в глобальных сферах, но, конечно, можно начать и с более узких, но не менее важных областей — например, с вопросов ядерной безопасности», — сказал Пушков.

Ранее Пушков сообщил, что отношения между Россией и США в настоящее время улучшить невозможно,

По его словам, американский президент Джо Байден «намеренно и продуманно взял курс на резкое обострение и перешел к прямым личным оскорблениям».

