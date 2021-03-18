Пушков исключил возможность улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном
Отношения между Россией и США в настоящее время улучшить невозможно, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, американский президент Джо Байден «намеренно и продуманно взял курс на резкое обострение и перешел к прямым личным оскорблениям». Сенатор назвал их «недопустимыми».
Как отметил Пушков, глава Белого дома, по словам его пресс-секретаря Джен Псаки, не собирается сдерживаться как в личных беседах, так и в заявлениях для прессы.
Байден в интервью телеканалу ABC ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Президент США также напомнил, что американская разведка считает Россию виновной во вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, и подчеркнул, что Путин "ответит" за это.
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