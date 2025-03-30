Пушков: USAID заплатило $4 млн журналу Time за объявление Зеленского «Персоной года»
Агентство США по международному развитию (USAID) в 2022 году заплатило четыре миллиона долларов американскому журналу «Time» за то, чтобы еженедельник объявил Владимира Зеленского «Персоной года» и разместил его фото на своей обложке. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков добавил, что «Time» далеко не единственное СМИ, получавшее огромные деньги за такого рода публикации.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что США официально закроют 83% программ (5,2 тысячи контрактов) USAID, израсходовавших десятки миллиардов долларов.
20 мая 2024 года истек официальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского. Однако проведение президентских выборов на Украине в 2024 году было отменено из-за действующего военного положения и режима всеобщей мобилизации. Сам Зеленский ранее неоднократно заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил резкую критику в адрес украинского лидера. Он назвал Зеленского «диктатором без выборов», отметив при этом, что уровень его популярности среди украинцев упал до рекордно низкой отметки — всего 4%, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru