Пушков указал на три проблемы России в 2021 году

«Высветились три ключевые политические темы 2021 года: выход из пандемии; диктат интернет-гигантов; изменения в США и в их внешней политике. России придется в этом году столкнуться со всеми тремя проблемами», — считает политик.

Вакцинация, по мнению Пушкова, позволит решить первую проблему.

Закон против цензуры в интернете и развитие российских сетевых платформ станет ответом на второй вызов. При этом сенатор предупредил о противостоянии интернет-гигантов, которые могут отказаться добровольно выполнять российские требования.

США попытаются давить на Россию, и в этом случае отношения с Соединенными Штатами будут зависеть от того, насколько успешно РФ сможет противостоять этому давлению. Также сенатор прогнозирует ограничение международных контактов и предполагает, что страны будут идти на взаимодействие лишь по отдельным вопросам.

Ранее политолог Алексей Мартынов в эфире НСН также рассказал, с какими вызовами России придётся столкнуться во внешней политике в наступившем году Быка.

«Для России любые кризисы - это не только потери, но и возможности для тех, кто их видит и готов действовать вовремя и дерзко. Например, наша вакцина стала первой в мире. Несмотря на титанические усилия конкурентов помешать России, страна все равно изобрела и выпустила вакцину. Это не может не вызывать удовлетворение. Учитывая такой старт, надеюсь, что в 2021 году Россия займет законное место среди великих стран мира. Для нас это и так ясно, но это должен понять весь мир», - подчеркнул политолог.

