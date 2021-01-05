«Пока есть ядерный паритет». Песков исключил возможность мировой войны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью на YouTube-канале журналиста Владимира Соловьёва заявил, что войны в мире всё же происходят.
Представитель Кремля отметил, что страшные войны «происходят у нас под носом» и возникают они по щелчку пальцев.
Песков добавил, что ответственность за мир несут крупные страны и от мировой войны человечество спасает ядерный паритет.
«Война, слава богу, невозможна, пока есть ядерный паритет», - подытожил пресс-секретарь.
Также в в интервью Соловьёву Песков заявил, что США устроили беспредел в международной политике, сообщает RT. По его словам, коллеги из Соединённых Штатов поломали все правила.
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