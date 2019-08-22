Пушков указал место Зеленскому, поставившему условия России

Идея президента Украины обменять Крым на место в «Большой восьмерке» - «комичная политика». Так охарактеризовал предложение Владимира Зеленского член Совета Федерации Алексей Пушков. Он написал об этом в своём Twitter.

«Когда условия для участия России в G8 выставляют лидеры «cемёрки» — это негодная политика. Когда это делает Зеленский, не имеющий к G7 никакого отношения, это комичная политика», — цитирует Ura.ru сенатора. Он призвал Зеленского осознать «подлинный вес Украины в мировых делах».

Ранее Зеленский прокомментировал сообщения о том, что президенты Франции и США поддержали возвращение формата G8 за счёт присоединения к «семёрке» России. По мнению украинского лидера, условием этого должно стать возвращение Крыма Киеву и прекращение боевых действий в Донбассе.

