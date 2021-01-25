Пушков сообщил о пережитке прошлого, от которого России пора избавиться

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России, написал он в своем Telegram.

«Это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом», — считает политик.

Пушков отметил, что пора понять негативное отношение Запада к России. «Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», — объяснил сенатор.