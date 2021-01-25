Пушков сообщил о пережитке прошлого, от которого России пора избавиться

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что необходимо перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России, написал он в своем Telegram.

«Это пережиток конца 1980-1990-ых, когда главной целью стало одно — понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом», — считает политик.

Пушков отметил, что пора понять негативное отношение Запада к России. «Продолжая мерить себя их стандартами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они — судьи, они выносят оценки, а мы — подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», — объяснил сенатор.

Пушков заявил, что импичмент Трампу вернутся Байдену бумерангом

Избранный президент США Джо Байден планирует «использовать» Украину против России, сообщил ранее российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, новая администрация США задействует Киев как один из своих козырей против Москвы и будет активизировать взаимодействие с украинскими властями.

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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:ЗападАлексей Пушков
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